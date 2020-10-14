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Галкин переоделся в Леди Гагу и сыграл сцену из «Служебного романа»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Галкин переоделся в Леди Гагу и сыграл сцену из «Служебного романа»

Ростислав Зубков

Звезды

Шоумен Максим Галкин заскучал в ожидании съемок и решил повеселиться на камеру, чем обрадовал своих подписчиков.

Юморист выложил в Сеть небольшой ролик, на котором он преображается в известную американскую певицу Леди Гагу и при этом пародирует одну из сцен комедии «Служебный роман» Эльдара Рязанова.

— Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит, — подписал телеведущий видео, размещенное в его Instagram.

В комментариях под публикацией многие поклонники Галкина признали его талант:

«Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше, чем Леди Гага», — написала одна из фанаток,

«Образы – шикарные. Вам идет», — отметила другая.

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