«Устал, бедненький»: Галкин вместе с сыном собрали конструктор
Телеведущий Максим Галкин вместе с сыном Гарри собрали конструктор. Соответствующий ролик артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
На видео юморист рассказал, как сложно собирать конструктор для детей. Он отметил, что космический корабль пытался собрать ведущий, а Гарри развлекал папу.
Однако самостоятельно построить корабль Максиму Галкину не удалось, поэтому сын все-таки помог артисту.
— Мне хочется собрать «LEGO», а папочка устал, бедненький! — заметил Гарри.
Ранее дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза устроила для папы дома массажный салон. Во время процедуры девочка сделала папе массаж шеи и головы, которые она провела портативным аппаратом. Снимала ролик и давала советы дочери сама Примадонна.
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