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«Устал, бедненький»: Галкин вместе с сыном собрали конструктор
/ Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Устал, бедненький»: Галкин вместе с сыном собрали конструктор

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Максим Галкин вместе с сыном Гарри собрали конструктор. Соответствующий ролик артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На видео юморист рассказал, как сложно собирать конструктор для детей. Он отметил, что космический корабль пытался собрать ведущий, а Гарри развлекал папу.

Однако самостоятельно построить корабль Максиму Галкину не удалось, поэтому сын все-таки помог артисту.

— Мне хочется собрать «LEGO», а папочка устал, бедненький! — заметил Гарри.

«Устал, бедненький»: Галкин вместе с сыном собрали конструкторФото: instagram.com/maxgalkinru

Ранее дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза устроила для папы дома массажный салон. Во время процедуры девочка сделала папе массаж шеи и головы, которые она провела портативным аппаратом. Снимала ролик и давала советы дочери сама Примадонна.

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Максим Галкиндети Пугачевой и Галкиназнаменитый телеведущий
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