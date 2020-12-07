Диетолог объяснила, почему не стоит худеть перед Новым годом

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что краткосрочные предновогодние диеты несут больше вреда, чем пользы. По словам эксперта, женщины, желающие скинуть перед праздниками несколько лишних килограммов, резко ограничивают свой рацион, чем вгоняют организм в состояние стресса и даже депрессии.

Результат, который достигается таким сомнительным методом, никак не оправдывает вред, причиняемый жесткой диетой всему организму.

— Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет — могут усугубляться, — приводит слова Диановой сайт радио Sputnik.

Диетолог предложила желающим похудеть пойти другим путем, чем жить «от диеты к диете». Нужно питаться, получая от еды максимум удовольствия и пользы, и при этом расставаться с килограммами. Для этого следует проанализировать свой рацион.

По мнению специалиста, худеть нужно не больше, чем на два–четыре килограмма в месяц. Такая скорость позволит удержать результат и не причинить вред здоровью.

Ранее Нурия Дианова рассказала, каким должно быть новогоднее меню, чтобы оно не отразилось негативно на фигуре и здоровье празднующих. Она порекомендовала не злоупотреблять такими высококалорийными новогодними салатами, как оливье, мимоза и селедка под шубой.

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