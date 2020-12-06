Диетолог дала советы, какие продукты следует употреблять зимой

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Врач-диетолог Дарья Русакова дала советы, какие продукты следует употреблять зимой, в беседе с Nation News.

— По возможности нужно включать сезонные овощи и фрукты, потому что они источник пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, которые способствуют повышению иммунитета. В небольшом количествестоит включать в рацион орехи. В идеале два – три раза в неделю есть рыбу и морепродукты, — рекомендует Русакова.

Специалист также советует зимой есть сало, но в небольшом количестве. В нем содержатся полезные жиры, укрепляющие иммунитет. А чтобы увеличить дозу натурального витамина С, обязательно нужно есть свежие фрукты и зелень.

Ранее британские ученые напомнили, что «сытая» иммунная система защищает организм от патогенов. С возрастом происходит ослабление иммунной системы, поэтому специалисты рекомендуют ее пополнять питательными веществами.По мнению исследователей, в рационе необходимо постоянное присутствие продуктов, богатых витаминами C, D и цинком, сообщает «Взгляд» со ссылкой на издание BMJ Nutrition, Prevention and Health.

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