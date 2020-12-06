Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог дала советы, какие продукты следует употреблять зимой
Фото: Валентин Звегинцев, «Вечерняя Москва»

Диетолог дала советы, какие продукты следует употреблять зимой

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова дала советы, какие продукты следует употреблять зимой, в беседе с Nation News.

— По возможности нужно включать сезонные овощи и фрукты, потому что они источник пищевых волокон, витаминов, антиоксидантов, которые способствуют повышению иммунитета. В небольшом количествестоит включать в рацион орехи. В идеале два – три раза в неделю есть рыбу и морепродукты, — рекомендует Русакова.

Специалист также советует зимой есть сало, но в небольшом количестве. В нем содержатся полезные жиры, укрепляющие иммунитет. А чтобы увеличить дозу натурального витамина С, обязательно нужно есть свежие фрукты и зелень.

Ранее британские ученые напомнили, что «сытая» иммунная система защищает организм от патогенов. С возрастом происходит ослабление иммунной системы, поэтому специалисты рекомендуют ее пополнять питательными веществами.По мнению исследователей, в рационе необходимо постоянное присутствие продуктов, богатых витаминами C, D и цинком, сообщает «Взгляд» со ссылкой на издание BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Читайте также: Диетолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

мнение экспертадиетологзима
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Все мнения
О проекте