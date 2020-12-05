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Диетолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Диетолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Кирилл Николаев

Здоровье

Некоторые продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут нанести существенный вред здоровью. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист посоветовала обратить внимание на цитрусовые. Употребление их в большом количестве провоцирует негативную реакцию организма. Например, у человека может появиться аллергическая реакция.

Соломатина отметила, что морские деликатесы стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, которые могут ухудшить самочувствие людей. Для аллергиков опасны орехи и яркие специи. Чаще всего эти продукты «завуалированы» в блюдах, поэтому перед приемом нужно обязательно уточнить его состав, сообщает «Говорит Москва».

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