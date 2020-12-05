Диетолог назвала самые опасные продукты на новогоднем столе

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Некоторые продукты, которые люди привыкли выставлять на новогодний стол, могут нанести существенный вред здоровью. Об этом в субботу, 5 декабря, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Специалист посоветовала обратить внимание на цитрусовые. Употребление их в большом количестве провоцирует негативную реакцию организма. Например, у человека может появиться аллергическая реакция.

Соломатина отметила, что морские деликатесы стоит употреблять с осторожностью. Некоторые виды рыб, икра и экзотические морепродукты содержат аллергены, которые могут ухудшить самочувствие людей. Для аллергиков опасны орехи и яркие специи. Чаще всего эти продукты «завуалированы» в блюдах, поэтому перед приемом нужно обязательно уточнить его состав, сообщает «Говорит Москва».

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