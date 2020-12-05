Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Четыре мандарина можно съедать в день, при этом есть их нужно вместе с белыми прожилками. Об этом рассказали врачи-диетологи в субботу, 5 декабря.

По словам специалистов, в этом фрукте содержится большое количество витамина С, а калорийность довольно низкая.

Врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева пояснила, что нормой для одного дня являются четыре мандарина.

Кроме того, врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева уточнила, что мандарины имеют небольшую калорийность, что позволяет их рекомендовать людям, которые следят за своей фигурой.

Также врач пояснила, что в фрукте есть витамины группы В, витамин А, каротин, кальций, магний, фосфор, всего около 10–15 витаминов и минеральных веществ. Белые прожилки на мандаринах богаты клетчаткой, поэтому их не стоит выбрасывать вместе с кожурой, передает РИА Новости.

Совсем не стоит есть эти фрукты людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергическими реакциями, добавила диетолог.

Читайте также: Американский блогер назвала самые уникальные блюда русской кухни