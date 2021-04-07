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Умерла 55-летняя актриса Малого театра Ольга Пашкова
Фото: TASS

Умерла 55-летняя актриса Малого театра Ольга Пашкова

Анастасия Волоснова

Общество

Народная артистка России, актриса Ольга Пашкова умерла в возрасте 55 лет. Об этом рассказала директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Артистка скончалась в среду, 7 апреля, из-за болезни.

— Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни, — сообщила Михайлова.

Уточняется, что позже театр объявит о дате и месте прощания и похорон, пишет ТАСС.

Пашкова стала актрисой Малого театра в 1987 году после окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Зрители знают актрису по ролям в таких постановках, как «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Дядюшкин сон», «Свои люди — сочтемся».

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