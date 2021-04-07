Тело вирусолога Иосифа Атабекова нашли в квартире на Ломоносовском проспекте

Фото:ITAR-TASS

Советский и российский вирусолог Иосиф Атабеков найден мертвым в своей квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 7 апреля.

Следов насильственной смерти не обнаружено, уточнил источник «ВМ».

СПРАВКА «ВМ»

Иосиф Атабеков родился в 1934 году в Тифлисе (Тбилиси). Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева он окончил в 1955 году. В 1971 году он стал доктором биологических наук и возглавил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ. За свою работу он был отмечен Премией имени М. В. Ломоносова 1-й степени и Госпремией РФ в области науки и технологий.