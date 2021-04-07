Эксперт рассказал о плюсах отказа Zoom продавать полную версию сервиса

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Отказ разработчиков программы Zoom от продажи полной версии сервиса государственным учреждениям СНГ для России может оказаться настоящим прорывом в создании программного обеспечения. Такое мнение высказал директор по маркетинговым коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

Эксперт считает, что Zoom сделал такой шаг в связи с санкционными рисками на фоне маленькой выручки со стороны российского рынка. Он также заявил, что данная новость не может быть страшной, потому что в ней есть свои плюсы.

— Многие российские IT-компании по программе импортозамещения создавали свои программы для видеочатов еще год назад. То есть у нас и до этого были популярные решения, — пояснил Василий Черный.

Он также считает, что ситуация, сложившаяся с Zoom, стала традиционной для России.

— Зато шоком для всех была новость о том, что Microsoft не стал продлевать свои коммерческие предложения с МГТУ имени Баумана, так как университет готовит специалистов для компаний, разрабатывающих вооружение, — добавил эксперт.

По его словам, это только подтвердило мнение, что опасно «сидеть на игле западных IT-решений». При этом с Zoom все не так сложно, потому что компании смогут работать по текущим договорам, до истечения сроков которых можно подготовить площадку для видеоконференций, отмечает телеканал 360. Помимо этого, Василий Черный напомнил, что Zoom не запретил бесплатную версию, которая позволяет вести разговоры длительностью до 40 минут. Кроме того, Zoom собирается создать спецпродукт государственного сектора.

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