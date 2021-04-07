Неделя физкультуры на Московском педагогическом форуме завершилась футбольным турниром

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Тематическая неделя «Физическая культура: инструкция по применению» на Московском педагогическом форуме завершилась товарищеским футбольным турниром. В нем приняли участие команды московского центра «Патриот.Спорт», Министерства спорта Российской Федерации, сборная педагогов Москвы и футбольный клуб артистов, блогеров и звезд шоу-бизнеса STARMIX.

Победителем стала сборная московских учителей физической культуры. В команду вошли педагоги 14 столичных школ, а также преподаватели Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова и центра образования и спорта «Москва-98».

Лучшим игроком турнира признан олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, который играл за команду Министерства спорта Российской Федерации.

В рамках недели физической культуры на Московском педагогическом форуме прошло 58 дискуссий, круглых столов, вебинаров и мастер-классов, посвященных различным аспектам преподавания физкультуры, ОБЖ и спортивных дисциплин. Эксперты также затронули вопросы кибербезопасности, обсудили развитие комплекса ГТО, школьного туризма и спортивных клубов в столице, поговорили о повышении интереса к здоровому образу жизни и формировании экологической культуры у молодежи. Учителя физкультуры, спортсмены и тренеры провели для коллег более десяти мастер-классов и тренингов, посвященных организации соревнований и интеграции в уроки элементов различных спортивных дисциплин: snag-гольфа, бокса, бадминтона, баскетбола, степ-аэробики, мини-футбола, флорбола, тэг-регби.

На мероприятия тематической недели, организованной московским центром «Патриот.Спорт», зарегистрировалось более 12,5 тысяч человек. Записи трансляций можно посмотреть на Youtube-канале центра.