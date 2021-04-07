Подозрительная сумка обнаружена за забором здания МВД на Октябрьской

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Подозрительную сумку черного цвета и спортивного вида обнаружили за забором здания МВД на станции метро Октябрьская Калужско-Рижской линии. Об этом в среду, 7 апреля, «Вечерней Москве» рассказали очевидцы с места события.

По их словам, переход, который находится рядом с местом случившегося, оцепили сотрудники полиции. Однако на вход прохожих никто не ограничивал. Подробности инцидента уточняются.

Фото: Вечерняя Москва

Ранее стало известно, что автомобиль сбил двоих человек в центре Москвы. Пострадавший пешеход был госпитализирован.

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