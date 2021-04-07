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Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух детей мужчины
Фото: СК РФ / Свердловская область

Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух детей мужчины

Полина Долганова

Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних в районе Южное Бутово в Москве. Им оказался ранее судимый уроженец Москвы 1973 года рождения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что 7 апреля преступник обманом заманил двоих детей в нежилую постройку, где под угрозой убийства изнасиловал их, а затем скрылся. О случившемся дети рассказали родителям, а те обратились в полицию.

Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух детей мужчиныФото: СК РФ

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова отметила, что 48-летнего мужчину, который оказался москвичом, уже задержали. Следователи проверят причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.

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юго-запад Москвыобвинения в изнасилованииМосква
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