Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух детей мужчины

Фото: СК РФ / Свердловская область

Появилось видео задержания подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних в районе Южное Бутово в Москве. Им оказался ранее судимый уроженец Москвы 1973 года рождения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

Напомним, ранее «ВМ» писала, что 7 апреля преступник обманом заманил двоих детей в нежилую постройку, где под угрозой убийства изнасиловал их, а затем скрылся. О случившемся дети рассказали родителям, а те обратились в полицию.

Фото: СК РФ

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова отметила, что 48-летнего мужчину, который оказался москвичом, уже задержали. Следователи проверят причастность подозреваемого к совершению других подобных преступлений.

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