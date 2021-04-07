Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Четверо таксистов, похитивших и избивших битами мужчину на западе Москвы, задержаны
Фото: Pexels

Четверо таксистов, похитивших и избивших битами мужчину на западе Москвы, задержаны

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Никулинским межрайонным следственным отделом расследуется дело в отношении четверых фигурантов по статьям о похищении человека по предварительному сговору и вымогательстве в крупном размере по предварительному сговору с применением насилия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

Напомним, вечером 5 апреля рядом с жилым домом на улице Удальцова в Москве несколько мужчин избили своего коллегу битами, после чего насильно посадили в автомобиль УАЗ и перевезла его в другое место. Там злоумышленники вымогали у потерпевшего деньги в размере 1 миллиона рублей.

По словам Юлии Ивановой, на противоправные действия обратила внимание случайная прохожая и незамедлительно позвонила в полицию. Действия фигурантов были пресечены прибывшими сотрудниками ОМВД по району Проспект Вернадского города Москвы. Обвинение предъявлено четырем фигурантам 1995, 1996, 1997 и 1998 годов рождения. В ближайшее время для них будет избрана мера пресечения. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление иных лиц, участвовавших в преступлении. Расследование по уголовному делу продолжается.

Читайте также: Мужчина надругался над двумя детьми в столичном районе Южное Бутово

вымогательствоМосквапохищение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Как стать ценителем искусств, не привлекая внимания полиции

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Каким будет 43-й Московский кинофестиваль

Сергей Доля
Сергей Доля

Кажется, пора валить... в Ижевск

Виктория Федотова
Виктория Федотова

«Отпустите его, я сама виновата»: почему оправдание агрессора больше не работает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кому выгодна война в Донбассе, тот ее и начнет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жить в интернете лучше, чем в реальной жизни

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Все мнения
О проекте
Читайте нас в