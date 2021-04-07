Четверо таксистов, похитивших и избивших битами мужчину на западе Москвы, задержаны

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Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Никулинским межрайонным следственным отделом расследуется дело в отношении четверых фигурантов по статьям о похищении человека по предварительному сговору и вымогательстве в крупном размере по предварительному сговору с применением насилия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова в среду, 7 апреля.

Напомним, вечером 5 апреля рядом с жилым домом на улице Удальцова в Москве несколько мужчин избили своего коллегу битами, после чего насильно посадили в автомобиль УАЗ и перевезла его в другое место. Там злоумышленники вымогали у потерпевшего деньги в размере 1 миллиона рублей.

По словам Юлии Ивановой, на противоправные действия обратила внимание случайная прохожая и незамедлительно позвонила в полицию. Действия фигурантов были пресечены прибывшими сотрудниками ОМВД по району Проспект Вернадского города Москвы. Обвинение предъявлено четырем фигурантам 1995, 1996, 1997 и 1998 годов рождения. В ближайшее время для них будет избрана мера пресечения. Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление иных лиц, участвовавших в преступлении. Расследование по уголовному делу продолжается.

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