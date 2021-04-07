Врач рассказал о влиянии таблеток от давления на уровень сахара в крови

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Врач и популярный телеведущий Герман Гандельман рассказал, могут ли таблетки от давления влиять на уровень сахара в крови.

Специалист отметил, что лекарства, назначаемые гипертоникам, относятся к группе мочегонных или бета блокаторов. После их приема действительно может немного повыситься уровень сахара в крови.

— Есть два варианта. Например, изменить группу препаратов от повышенного давления. Может быть, сахар крови снизится. Если не снизится, значит у человека был диабет. Нужно начинать лечение лекарственными препаратами, — рассказал Гандельман в эфире телепередачи «Жить здорово!».

Также он отметил, что давление обязательно должно быть 120 на 80, иначе есть риск инфаркта или инсульта.

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