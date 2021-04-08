Роскачество нашло кишечную палочку в обезжиренном твороге семи торговых марок
Специалисты Роскачества провели исследование обезжиренного творога, протестировав около двух десятков торговых марок, в трети из которых в итоге была обнаружена кишечная палочка.
Жирность исследуемого творога составляла от нуля до 1,8 процента. В исследовании использовали продукцию 18 федеральных и региональных производителей, а также двух торговых марок из Белоруссии.
— Экспертиза показала, что треть исследованной продукции — с нарушениями в части безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным, — уточнили в пресс-службе организации.
Творог проверили по 114 показателям, в частности по содержанию растительных жиров, наличию антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.
Так, в продукции семи производителей были найдены бактерии кишечной палочки.
— В продукции семи торговых марок («Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский», «Экомилк») обнаружили бактерии кишечной палочки, — рассказали в Роскачестве.
Также специалисты выяснили, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, но у продукции двух марок она оказалась выше.
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