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Роскачество нашло кишечную палочку в обезжиренном твороге семи торговых марок
Фото: pixabay.com

Роскачество нашло кишечную палочку в обезжиренном твороге семи торговых марок

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества провели исследование обезжиренного творога, протестировав около двух десятков торговых марок, в трети из которых в итоге была обнаружена кишечная палочка.

Жирность исследуемого творога составляла от нуля до 1,8 процента. В исследовании использовали продукцию 18 федеральных и региональных производителей, а также двух торговых марок из Белоруссии.

— Экспертиза показала, что треть исследованной продукции — с нарушениями в части безопасности: найдены бактерии кишечной палочки и зафиксированы превышения норм по дрожжам в твороге. Кроме того, обнаружен товар с признаками фальсификации: производитель заменил животный жир растительным, — уточнили в пресс-службе организации.

Творог проверили по 114 показателям, в частности по содержанию растительных жиров, наличию антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.

Так, в продукции семи производителей были найдены бактерии кишечной палочки.

— В продукции семи торговых марок («Балтком», «Благода», «Вологжанка», «Коровка из Кореновки», «Савушкин», «Тульский», «Экомилк») обнаружили бактерии кишечной палочки, — рассказали в Роскачестве.

Также специалисты выяснили, что у 18 марок жирность творога не превышала одного процента, но у продукции двух марок она оказалась выше.

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