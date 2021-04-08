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Пенсионерку ограбили на 4,5 миллиона рублей на северо-востоке Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Пенсионерку ограбили на 4,5 миллиона рублей на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ограбления пожилой женщины в столице. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в четверг, 8 апреля.

Инцидент произошел в квартире женщины по адресу Алтуфьевское шоссе. Неизвестный похитил у пожилой женщины 4,5 миллиона рублей. О краже в полицию сообщила ее внучка.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража», уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о гибели двух людей при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы.

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