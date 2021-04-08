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Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Два человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия

Очевидцы сообщили о пожаре в доме, расположенном на северо-востоке столицы. По предварительным данным, огонь охватил квартиру на шестом этаже здания.

Два человека погибли в результате происшествия.

По словам очевидцев, в настоящее время сотрудники МЧС работают на месте пожара. Им предстоит установить причины и обстоятельства возгорания.

В МЧС сообщили, что им стало известно о возгорании в доме на Путевом проезде в 04:57. Прибыв на место происшествия, пожарные смогли оперативно локализовать возгорание, передает РЕН ТВ.

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