Открытое горение на складах в Люберцах ликвидировали

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Открытое горение на площади 6000 квадратных метров на складах в Люберцах ликвидировали. Об этом сообщили в четверг, 8 апреля, в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение в 00:05, передает РИА Новости.

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь. В 21:15 пожар был локализован на площади 6000 квадратных метров.

Видео: РЕН ТВ

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