Открытое горение на складах в Люберцах ликвидировали
Открытое горение на площади 6000 квадратных метров на складах в Люберцах ликвидировали. Об этом сообщили в четверг, 8 апреля, в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что сотрудники МЧС смогли ликвидировать открытое горение в 00:05, передает РИА Новости.
Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь. В 21:15 пожар был локализован на площади 6000 квадратных метров.
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