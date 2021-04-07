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Более 20 пожарных машин тушат возгорание в Люберцах на площади 6000 «квадратов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Более 20 пожарных машин тушат возгорание в Люберцах на площади 6000 «квадратов»

Юлия Курганова

Происшествия
,
Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов вечером в среду, 7 апреля, рассказал о ситуации в Люберцах, где горит склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕНТ ТВ.

— В 17:51 поступил сигнал о возгорании по данному адресу. По прибытию первого пожарного подразделения наблюдалась площадь возгорания 1500 квадратных метров. Ввиду усиленного ветра и находящихся на складе горючих смесей площадь пожара увеличилась до 6000 квадратных метров, — сообщил он.

Андямов добавил, что в 21:15 пожар был локализован, с огнем борются 25 пожарных машин и 92 сотрудника МЧС. Жертв и пострадавших нет.

В настоящее время на место происшествия прибыл пожарный поезд. Тушение пожара продолжается.

Видео: РЕН ТВ

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь.

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Люберцывозгорание на складепожар
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