Более 20 пожарных машин тушат возгорание в Люберцах на площади 6000 «квадратов»
Первый заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Московской области Вадим Андямов вечером в среду, 7 апреля, рассказал о ситуации в Люберцах, где горит склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕНТ ТВ.
— В 17:51 поступил сигнал о возгорании по данному адресу. По прибытию первого пожарного подразделения наблюдалась площадь возгорания 1500 квадратных метров. Ввиду усиленного ветра и находящихся на складе горючих смесей площадь пожара увеличилась до 6000 квадратных метров, — сообщил он.
Андямов добавил, что в 21:15 пожар был локализован, с огнем борются 25 пожарных машин и 92 сотрудника МЧС. Жертв и пострадавших нет.
В настоящее время на место происшествия прибыл пожарный поезд. Тушение пожара продолжается.
Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь.
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