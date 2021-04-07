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Роста уровня загрязнения воздуха в Москве не зафиксировано после пожара в Люберцах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Роста уровня загрязнения воздуха в Москве не зафиксировано после пожара в Люберцах

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Превышений предельно допустимых концентраций не выявлено после пожара на складе в Люберцах. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Для контроля экологической обстановки в ближайших к месту пожара жилых районах Москвы с учетом направления ветра направлена передвижная экологическая лаборатория ГПБУ «Мосэкомониторинг». Накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы не ожидается, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь.

Читайте также: Пожарные локализовали возгорание на складе в Люберцах

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