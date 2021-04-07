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Склады с бытовой химией загорелись в Люберцах
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Склады с бытовой химией загорелись в Люберцах

Полина Долганова

Происшествия
Проектируемый проезд 4296, д. 8Карта всех событий

Складское помещение загорелось в Люберцах по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8, в среду, 7 апреля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», примерно в 17:51 в МЧС поступило сообщение о возгорании на складе. Собеседник издания уточнил, что помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спорт-инвентарь. Источник также отметил, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных.

В МЧС по области подтвердили информацию и сообщили «ВМ», что выехали на место происшествия.

— Площадь возгорания и данные по пострадавшим уточняются, — заключили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожар произошел на втором этаже склада на Крымском Валу в столице. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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