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Двухэтажный склад загорелся на Крымском Валу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Двухэтажный склад загорелся на Крымском Валу

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с31Карта всех событий

Пожар произошел на втором этаже склада на Крымском Валу в столице. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве в субботу, 27 марта.

Уточняется, что возгорание зафиксировали в здании по адресу Крымский Вал, дом № 9, строение 31.

— Происходит возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания, — уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах заявил, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Видео: Telegram / Говорит Москва

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