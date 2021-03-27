Двухэтажный склад загорелся на Крымском Валу
Россия, Москва, улица Крымский Вал, 9с31Карта всех событий
Пожар произошел на втором этаже склада на Крымском Валу в столице. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Москве в субботу, 27 марта.
Уточняется, что возгорание зафиксировали в здании по адресу Крымский Вал, дом № 9, строение 31.
— Происходит возгорание на втором этаже двухэтажного складского здания, — уточнили в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели. Информации о пострадавших не поступало.
Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах заявил, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.
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