Пожар произошел в подвале жилого дома в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Потаповский переулок, 14 Карта всех событий

В центре столице в подвале жилого дома произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 марта.

Уточняется, что пожар зафиксировали по адресу Потаповский переулок, дом № 14, строение 2.

По данным источника, в доме старой постройки произошло возгорание в подвале. Оттуда идет густой черный дым.

Сообщается, что огонь распространился на площади три квадратных метра.

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