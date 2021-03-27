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Пожар произошел в подвале жилого дома в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар произошел в подвале жилого дома в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Потаповский переулок, 14Карта всех событий

В центре столице в подвале жилого дома произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 27 марта.

Уточняется, что пожар зафиксировали по адресу Потаповский переулок, дом № 14, строение 2.

По данным источника, в доме старой постройки произошло возгорание в подвале. Оттуда идет густой черный дым.

Сообщается, что огонь распространился на площади три квадратных метра.

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