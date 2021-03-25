Пожар вспыхнул на парковке жилого здания на юго-западе Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Архитектора Власова, 8 Карта всех событий

На юго-западе Москвы ликвидирован пожар на минус первом уровне парковки в жилом доме. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу улица Архитектора Власова, 8. Как сообщил источник «ВМ», возгорание произошло на минус первом этаже трехъярусной подземной парковки в жилом доме. На данный момент открытое возгорание локализовано. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала об эвакуации 50 человек из горящего здания на юго-западе столицы.

Читайте также: Возгорание в гараже ликвидировали до прибытия пожарных в Москве