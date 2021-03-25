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Возгорание в гараже ликвидировали до прибытия пожарных в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возгорание в гараже ликвидировали до прибытия пожарных в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

В Москве возгорание мусора в гараже ликвидировали до прибытия пожарных. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Волоколамское шоссе, д. 75, к. 1. По словам источника «ВМ», на открытой территории гаражно-строительного кооператива загорелся мусор. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников экстренных служб.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о возгорании автомобиля на Краснопресненской набережной. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

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