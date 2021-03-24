В деревне Толстопальцево загорелся жилой дом

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Россия, Москва, деревня Толстопальцево, Советская улица, 1с1 Карта всех событий

В деревне Толстопальцево загорелись два строения. Уточнятся, что одна из построек — жилой частный дом. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел по адресу улица Советская, дом 1. Источник уточнил, что площадь возгорания составила 90 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о загорании бытовок в столичном районе Солнцево. Пожар произошел по адресу Производственная улица, дом 6, строение 23. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

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