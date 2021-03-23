В столичном районе Солнцево произошло возгорание бытовок
Россия, Москва, Производственная улица, 6с23 Карта всех событий
В столичном районе Солнцево произошло возгорание бытовок. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.
Пожар случился по адресу Производственная улица, дом 6, строение 23. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров. Не исключена угроза его дальнейшего распространения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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