Заброшенное здание загорелось на севере Москвы
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 9 Карта всех событий
В неэксплуатируемом двухэтажном здании на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Уточняется, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров на втором этаже здания, расположенного по адресу Кронштадтский бульвар, дом 9.
Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.
Читайте также: Пьяного москвича нашли с пробитой головой у церкви Знамения Пресвятой Богородицы