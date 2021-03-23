Заброшенное здание загорелось на севере Москвы

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Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 9 Карта всех событий

В неэксплуатируемом двухэтажном здании на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Уточняется, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров на втором этаже здания, расположенного по адресу Кронштадтский бульвар, дом 9.

Пожарным удалось оперативно потушить возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

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