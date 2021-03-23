Пьяного москвича нашли с пробитой головой у церкви Знамения Пресвятой Богородицы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, 2-й Крестовский переулок, 17с1 Карта всех событий

Неизвестного мужчину доставили в реанимационное отделение одной из столичных больниц с серьезными травмами. Личность пострадавшего устанавливается. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Мужчину нашли рядом у церкви Знамения Пресвятой Богородицы по адресу 2-й Крестовский переулок, дом 17. Уточняется, что мужчине на вид около пятидесяти лет.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом костей черепа, гематомы и кровоизлияния. Помимо этого, организм пострадавшего был отравлен алкоголем.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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