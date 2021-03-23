Мужчине проломили голову на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, Профсоюзная улица, 43к1 Карта всех событий

В столичном районе Черемушки безработного 30-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Утоняется, что о конфликте, который произошел по адресу улица Профсоюзная, дом 43, корпус 1, в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили избитого мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, где его сразу поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у мужчины перелом костей черепа, ушиб мозга и гематомы.

По данному факту проводится проверка.

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