Мужчине проломили голову на юго-западе Москвы
В столичном районе Черемушки безработного 30-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Утоняется, что о конфликте, который произошел по адресу улица Профсоюзная, дом 43, корпус 1, в полицию сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили избитого мужчину. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, где его сразу поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у мужчины перелом костей черепа, ушиб мозга и гематомы.
По данному факту проводится проверка.
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