Трое детей попали в реанимацию после аварии в Башкирии

СКОРАЯ ПОМОЩЬ / Фото: «Вечерняя Москва»

Трое детей, которые пострадали в аварии в Башкирии, находятся в реанимации. Об этом рассказали в ГИБДД по региону в среду, 24 марта.

Инцидент произошел в Зилаирском районе республики. При столкновении «ВАЗ-2110» и грузовика пострадали пять учащихся 5-8 классов. Пострадавших госпитализировали в больницу.

— Две девочки 13 и 14 лет, а также 11-летний мальчик находятся в реанимации. Также госпитализированы мальчики 12 и 14 лет, — отметили в ведомстве.

Установлено, что дети направлялись из дома в школу в соседнюю деревню. Родители пострадавших решили самостоятельно доставлять детей на учебу. В Госавтоинспекции региона уточнили, что по маршруту раз в неделю ходит школьный автобус. Однако при поездках на нем детям пришлось бы жить в интернате, сообщает РИА Новости.

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