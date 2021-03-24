Мужчине проломили череп в ходе бытовой ссоры на Юго-Западе Москвы

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Профсоюзная дом 43 корпус 1 Карта всех событий

Сотрудники полиции обнаружили на проезжей части избитого мужчину в Юго-Западном округе Москвы. Инцидент произошел вечером 22 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Инцидент произошел на Профсоюзной улице, возле дома 43, корпус 1. Вечером 22 марта в отделение МВД по району Черемушки поступило сообщение о драке на улице. Прибыв на место происшествия, они нашли мужчину с многочисленными травмами. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Ему диагностировали переломы височных костей и правой скуловой кости, ушиб головного мозга и множественные ушибы.

Силовики нашли злоумышленника, который признался в избиении мужчины. По его словам, между ними произошла ссора. Исчерпав словесные аргументы, он прибег к грубой силе. Подозреваемый уже задержан.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обидчику мужчины может грозить до восьми лет тюрьмы.

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