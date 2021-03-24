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Неизвестный похитил видеокарту при помощи газового баллончика в центре столицы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Неизвестный похитил видеокарту при помощи газового баллончика в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Бакунинская улица, 69с1 Карта всех событий

Неизвестный распылил газовый баллончик и украл видеокарту в центре Москвы. Об этом в среду, 24 марта, сообщила пресс-служба МВД России по Москве.

Инцидент произошел на улице Бакунинской, дом 69, строение 1. Злоумышленник вошел в магазин, распылил газовый баллончик и похитил игровую видеокарту. После этого правонарушитель скрылся в неизвестном направлении.

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