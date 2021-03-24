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Женщина в Москве украла с пенсионного счета более 700 тысяч рублей
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Женщина в Москве украла с пенсионного счета более 700 тысяч рублей

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице неизвестная женщина, представившись сотрудницей пенсионного фонда, украла со счета более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в среду, 24 марта.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение о краже денег с банковского счета. Правоохранители установили, что неизвестная женщина позвонила по телефону заявителю и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она завладела реквизитами банковских карт, после чего сняла со счета 702 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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