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Порядка 50 человек эвакуировались из горящего здания на юго-западе Москвы
Фото: АГН Москва

Порядка 50 человек эвакуировались из горящего здания на юго-западе Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Вавилова, 65А Карта всех событий

Порядка 50 человек до прибытия МЧС покинули горящее здание на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел по адресу улица Вавилова, 65а. В 14-этажном административном здании на девятом этаже произошло возгорание оргтехники и обшивки стен. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данным источника «ВМ», пожарные спасли из горящего помещения трех человек. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о ликвидации возгорания в гараже до прибытия экстренных служб.

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