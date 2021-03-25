Порядка 50 человек эвакуировались из горящего здания на юго-западе Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 65А Карта всех событий

Порядка 50 человек до прибытия МЧС покинули горящее здание на юго-западе Москвы. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел по адресу улица Вавилова, 65а. В 14-этажном административном здании на девятом этаже произошло возгорание оргтехники и обшивки стен. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

По данным источника «ВМ», пожарные спасли из горящего помещения трех человек. Пострадавших нет.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о ликвидации возгорания в гараже до прибытия экстренных служб.

Читайте также: Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на юге Москвы