Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на юге Москвы

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Россия, Москва, Сумской проезд, 31к1 Карта всех событий

На юге Москвы в квартире жилого дома на четвертом этаже вспыхнул пожар. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу Сумской проезд, д. 31, корпус 1. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Источник «ВМ» уточнил, что огонь охватил личные вещи и мебель.

До приезда пожарных из квартиры эвакуировались два человека, в том числе ребенок.

Ранее в деревне Толстопальцево загорелись два строения, одно из которых оказалось жилым домом.

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