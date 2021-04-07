Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание на складе в Люберцах на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.

Информация о пострадавших не поступала, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спортинвентарь.

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