МЧС заявило об угрозе обрушения загоревшегося склада в Люберцах

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Люберцы, Проектируемый проезд № 4296, 8 Карта всех событий

Площадь пожара на складе в Люберцах увеличилась до шести тысяч квадратных метров, есть угроза обрушения здания. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

К тушению возгорания привлечен пожарный поезд. На месте происшествия находятся более 80 человек и 20 единиц техники. Также работает лаборатория, которая проводит замеры воздуха на предмет повышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее «Вечерняя Москва» писала, что пожар произошел по адресу Проектируемый проезд 4296, дом 8. По словам источника издания, горящее помещение частично является административным и частично складским. В нем хранится бытовая химия и спорт-инвентарь.

Видео: Telegram / MSK

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