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Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле
Фото: Агентство городских новостей Москва

Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле

Ирина Капитанова

Происшествия
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле произошло возгорание автомобиля. Об этом в среду, 7 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле

— Движение полностью перекрыто. Затруднение по внешней стороне ТТК — 1,8 км, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что движение автомобилей в районе Большого Николоворобинского переулка перекрыто из-за обвалившихся строительных лесов. Движение приостановлено на Серебрянической набережной, в Серебряническом переулке, Тессинском переулке и в Малом Николоворобинском переулке.

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Лефортовский тоннельпожар
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