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Движение перекрыто на нескольких участках Москвы из-за обрушения строительных лесов
Фото: web.telegram.org/#/im?p=@DtOperativno

Движение перекрыто на нескольких участках Москвы из-за обрушения строительных лесов

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Николоворобинский переулок, 10 Карта всех событий

В Москве перекрыто движение на нескольких участках в связи с обрушением строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке. Об этом сообщает Телеграм-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение приостановлено на двух участках. От Серебрянической набережной по Серебряническому переулку, в направлении Тессинского переулка пропускают только проживающих в соседних домах граждан. Также перекрыт Большой Николоворобинский переулок. От Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка проезд автомобилей тоже пока запрещен.

Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.

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