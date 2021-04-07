Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение в нарушении ПДД после аварии в центре Москвы

Фото: Youtube / Edward Bil

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы. Следствие собирается назначить молодому человеку психиатрическую экспертизу, чтобы определить, понимал ли он, что совершает преступление, сообщил адвокат блогера.

— Моему подзащитному предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Он признал, что был за рулем, — цитирует юриста ТАСС.

По данной статье блогеру может грозить до двух лет колонии.

Напомним, 1 апреля на Садовом кольце столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия, предположительно, является блогер Бил, который находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3 апреля Тверской районный суд избрал меру пресечения блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль). Молодому человеку запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

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