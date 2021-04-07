Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Билом рассказал о полученных девушкой травмах

Фото: Youtube /Edward Bil

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Адвокат пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом на Садовом кольце Марии Артемовой рассказал, что ее состояние улучшилось.

— Состояние Марии на сегодняшний день лучше, по информации от ее мужа Константина. Угроза жизни, как мы надеемся, миновала, — сказал адвокат в беседе с RT.

Он пояснил, что Константин провозил вещи и лекарства в больницу жене. Она пока находится в реанимации, врачи наблюдают за ее состоянием. У нее в результате аварии были серьезные повреждения — кровопотеря, разрывы селезенки, кишечника, других органов.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По решению суда блогеру Билу запретили водить машину и покидать дом.

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