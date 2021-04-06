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Адвокат пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом раскрыл новые подробности ее состояния
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Адвокат пострадавшей в аварии с Эдвардом Билом раскрыл новые подробности ее состояния

Ростислав Зубков

Анастасия Волоснова

Происшествия

Мария Артемова, попавшая в больницу после ДТП с блогером Эдвардом Билом в Москве, по-прежнему находится в коме, но ее состояние улучшилось. Об этом «Вечерней Москве» заявил адвокат женщины Андрей Князев.

— Да, она в бессознательном состоянии, но мы не знаем, чем обусловлена ее кома. Либо это состояние здоровья, либо она медикаментозная. Тут уже, наверное, нужно к медикам обращаться. Они просто говорят: ее самочувствие улучшилось. Мы и рады, — сказал он.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в течение дня, вероятно, соберется консилиум врачей, которые решат, как будет проходить дальнейшее лечение пострадавшей. Князев добавил, что на данный момент состояние Артемовой стабильно тяжелое из-за многочисленных повреждений, но с положительной динамикой.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил, что пострадавшая в ДТП в центре Москвы женщина является сотрудницей аппарата Госдумы, сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Виновником происшествия называют известного блогера Эдварда Била, которых находился за рулем Audi. Позже стало известно, что иномарка, у которой отсутствовала страховка, ему не принадлежит. Машина вылетела на встречную полосу. В результате происшествия пострадала одна женщина, которую зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована. Медики диагностировали у нее множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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