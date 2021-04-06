«Его довели»: что грозит жителю Зеленограда за стрельбу из автомата

Фото: ok.ru/profile/563470627828

Россия, Москва, Зеленоград, 16-й микрорайон Карта всех событий

Жителя Зеленограда задержали за нарушение покоя стрельбой из автомата. Пользователи Сети уже окрестили мужчину «подражателем мытищинского Рэмбо», который ранее несколько часов отстреливался от силовиков. Что известно о новом стрелке и какое наказание ему грозит, выяснила «Вечерняя Москва».

«Очевидцы слышали хлопки»: как задерживали зеленоградца с автоматом

Как рассказали корреспонденту «ВМ» в столичном главке МВД РФ, вечером в понедельник, 5 апреля, жители одного из домов в Зеленограде пожаловались на нарушавшего тишину соседа.

— Очевидцы сообщили, что слышали хлопки. В свою очередь сотрудники полиции прибыли на место и задержали мужчину, который, по предварительным данным, несколько раз выстрелил из охолощенного оружия. При этом никто не пострадал, — обратил внимание представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что задержанного доставили на допрос в отдел. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: tambov.gov.ru

«Его довели»: что известно о личности стрелка

По данным СМИ, хулиганом оказался 48-летний Дмитрий Хруслов, проживающий в 16-м микрорайоне Зеленограда. На него, утверждает пресса, изначально пожаловался курьер, которого он встретил на пороге своей квартиры с автоматом на плече. Доставщик пиццы не растерялся и позвонил стражам порядка, однако им стрелок открыл не сразу. До встречи с полицией он несколько раз выстрелил из окна квартиры и только потом сам вышел к правоохранителям.

Друг Дмитрия Анатолий оказался шокирован новостями о том, что его приятеля задержали за стрельбу.

— Я сейчас немного в растерянности от произошедшего, — рассказал собеседник «ВМ». — Дима хороший, спокойный парень.

Возможно, «его довели» до такого состояния, считает Анатолий. Сам Дмитрий не стал бы так дебоширить, уверен его друг.

— Я знаю Диму, он любит рыбалку, мы часто катаемся вместе с ним на велосипедах. Бывало, выпьем на шашлыках, но в пределах разумного. Криминалом он точно не занимался, — поделился он.

Фото: ok.ru/profile/563470627828

Проанализировав ситуацию, криминалист Лев Бертовский объяснил «ВМ», что допущенные стрелком нарушения тянут на статью «Мелкое хулиганство», поскольку в результате инцидента никто не пострадал. Так, Хруслова либо оштрафуют на 500–1000 рублей, либо дадут 15 суток административного ареста. Если ему зачтут неповиновение полиции, штраф вырастет до 1000–2000 рублей, уточнил доктор юридических наук.

— К покупке и хранению охолощенного оружия не предъявляют никаких специальных требований. Его можно приобрести в интернете вообще без проблем. Оно не является огнестрельным, а потому непригодно для выстрелов. Иначе говоря, это простой пугач, — заключил он.

Пародия на мытищинского стрелка

В интернете Хруслова стали уподоблять жителю подмосковного поселка Вешки Владимиру Барданову, который 30 марта около десяти часов отстреливался от силовиков. Штурм завершился со смертью Барданова в сгоревшем доме. Мужчина до последнего не сдавался полиции, за что впоследствии его прозвали Мытищинским Рэмбо.

Судя по свежим комментариям пользователей, инцидент с Хрусловым им показался похожим на ЧП в Вешках. Из-за этого некоторые люди назвали Хруслова подражателем мытищинского стрелка.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Колонка обозревателя «ВМ» Руслана Клинского:

В подмосковном поселке Вешки то стрельба, то взрывы гранат, то пламя пожара. Десятки спецназовцев с оружием, пальба из гранатомета, броневик, толпы журналистов и зевак… Снимают русскую версию «Рэмбо»? Нет, все по-настоящему (далее...)