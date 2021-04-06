Полиция задержала мужчину за стрельбу из окна дома в Зеленограде

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Россия, Москва, Зеленоград, к1601 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который стрелял из окна жилого дома в Зеленограде. Об этом в ночь на вторник, 6 апреля, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, мужчина произвел несколько выстрелов из охолощенного оружия из окна жилого дома. При этом никто не пострадал.

Полиция проводит проверку по данному факту, сообщает ТАСС.

По сведениям телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел в 16-м микрорайоне Зеленограда, у корпуса 1601. В полицию обратился курьер, который привез пиццу в одну из квартир жилого дома. По его словам, у принимавшего заказ мужчины был автомат.

Прибывшим по вызову сотрудникам полиции никто не открыл дверь, а спустя некоторое время мужчина открыл огонь из окна квартиры. Его удалось задержать, причем дверь полицейским он открыл сам.

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