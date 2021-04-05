Расстрелявшего коллег экс-полицейского Алексея Смирнова приговорили к 19 годам колонии

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы экс-полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял коллег на станции метро «Рязанский проспект». Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение просило для бывшего полицейского 22 года колонии строгого режима. Ранее присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оправдали еще по одному аналогичному эпизоду. Также присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, что означало невозможность назначения ему пожизненного срока.

Напомним, что 18 сентября 2019 года у станции столичной подземки «Рязанский проспект» сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) Алексей Смирнов оказал сопротивление двум полицейским, Максиму Веялко и Алексею Лимонову, и открыл по ним огонь. Стрельба велась на платформе и эскалаторе. В результате первый сотрудник правопорядка погиб на месте, а второго госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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