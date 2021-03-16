Обвинение попросило для столичного полицейского, расстрелявшего коллег в метро, 22 года колонии

Фото: Мосгорсуд

Прокурор запросил для бывшего прапорщика Алексея Смирнова, который не менее девяти раз выстрелил в собственных коллег на станции метро «Рязанский проспект», 22 года колонии строгого режима. Об этом во вторник, 16 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Помимо этого прокурор настаивает на удовлетворении исков потерпевших о взыскании в пользу вдовы и сына погибшего по 1,5 миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч рублей.

Видео: Мосгорсуд

Ранее присяжные признали Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и оправдали еще по одному аналогичному эпизоду. Также присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, что, в свою очередь, означало невозможность назначения ему пожизненного срока.

Напомним, что 18 сентября 2019 года у станции столичной подземки «Рязанский проспект» сотрудник патрульно-постовой службы полиции (ППСП) Алексей Смирнов оказал сопротивление двум полицейским, Максиму Веялко и Алексею Лимонову, и открыл по ним огонь. Стрельба велась на платформе и эскалаторе. В результате первый сотрудник правопорядка погиб на месте, а второго госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Стрелка задержали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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