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Мужчине проломили голову и сломали ногу на севере Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчине проломили голову и сломали ногу на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Потаповская Роща Карта всех событий

Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства инцидента, в результате которого 41-летний мужчина получил тяжелые травмы. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что скорая помощь забрала москвича с улицы Потаповская Роща в московском поселке Коммунарка. Его сразу же поместили в реанимационное отделение местной больницы.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, открытые переломы ноги и травму груди. По данному факту проводится проверка.

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