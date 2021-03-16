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Мужчину ударили ножом в бедро и сломали челюсть в центре столицы
Фото: sudak.rk.gov.ru

Мужчину ударили ножом в бедро и сломали челюсть в центре столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
11, 7-й Ростовский переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Молодой человек получил травмы в результате драки в столичном районе Хамовники. Об этом во вторник, 16 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию обратился сам пострадавший. Он рассказал, что вечером в минувшую субботу у него произошел конфликт с неизвестным в 7-м Ростовском переулке, в районе дома 11. Исчерпав словесные аргументы, оппонент 21-летнего москвича пустил в ход кулаки, а позже и холодное оружие.

В результате инцидента молодой человек получил двусторонний перелом челюсти и ножевое ранение бедра.

Правоохранители возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Им предстоит установить все обстоятельства инцидента.

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