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Внедорожник за три миллиона рублей угнали у безработной москвички
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Внедорожник за три миллиона рублей угнали у безработной москвички

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, проспект Мира, 124к8 Карта всех событий

Жительница столицы лишилась дорогого автомобиля. Об этом во вторник, 16 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

39-летняя неработающая москвичка обратилась в полицию, сообщив, что у нее угнали внедорожник марки Toyota RAV4. Отмечается, что автомобиль сошел с конвейера лишь в 2020 году. Он обошелся женщине в три миллиона рублей. По словам владелицы, внедорожник был припаркован на проспекте Мира, в районе дома 124, корпус 8.

По факту угона правоохранители возбудили дело по статье «Кража».

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